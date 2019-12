Synopsis de 68 Whiskey

Un mélange multi-culturel d'hommes et de femmes sont déployés en tant que médecins dans l'armée dans une base en Afghanistan nommée "The Orphenage". Ensemble, ils endurent un monde dangereux et Kafkaesque qui mène à des appétits auto-destructeurs, des comportements outrageux, une camaraderie intense et parfois, un sens profond du sens de la vie.