Synopsis de Alex Rider

Quand Alex Rider apprend que son oncle Ian a été tué dans l'exercice de ses fonctions en tant qu'espion britannique - et non dans un accident de voiture comme on lui a dit - tout change pour cet adolescent par ailleurs normal. Il est approché par Alan Blunt, chef d'une branche obscure du MI6 connu sous le nom de The Department, qui révèle qu'Alex a été inconsciemment entraîné depuis son enfance dans le monde dangereux de l'espionnage. Pressé d'aider à enquêter sur la mort de son oncle - et sur la façon dont cela se connecte à l'assassinat de deux milliardaires de haut niveau - Alex assume à contrecœur une nouvelle identité et passe sous couverture dans un pensionnat éloigné appelé Point Blanc.