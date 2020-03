Synopsis de Almost Paradise

Alex Walker, un ancien agent de la DEA américaine a été contraint à une retraite anticipée. Autrefois l'agent secret le plus ingénieux de la DEA, la combinaison de la trahison de son partenaire et d'une bataille potentiellement mortelle contre l'hypertension l'a éloigné autant de la folie avant de se rendre... sur une petite île tropicale de l'archipel des Philippines. Il dirige maintenant la boutique de cadeaux de l'hôtel de luxe de l'île, reçoit ses paiements d'invalidité à la base navale américaine et gère généralement sa transition de Jason Bourne à Jimmy Buffett. Mais le complexe de luxe de l'île a attiré une élite riche, puissante et parfois criminelle du monde entier, souvent en collision avec Alex. Malgré tous ses efforts pour commencer une nouvelle vie tranquille, il s'est replongé dans un monde de personnes dangereuses et de situations mortelles, soit par le biais de ses amis de la police locale, soit en rencontrant des gens de son ancienne vie. Et le problème, c'est qu'il aime ça.