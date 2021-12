Synopsis de As We See It

La série raconte l'histoire de Jack, Harrison et Violet, colocataires dans la vingtaine sur le spectre de l'autisme, alors qu'ils s'efforcent d'obtenir et de conserver un emploi, de se faire des amis, de tomber amoureux et de naviguer dans un monde qui leur échappe. Avec l'aide de leurs familles, de leur aide et parfois même les uns des autres, le trio connaît des revers et célèbre les triomphes de son propre cheminement unique vers l'indépendance et l'acceptation.