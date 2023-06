Synopsis de Average Joe

Le plombier Joe Washington découvre que son père, décédé depuis peu, vivait une seconde vie secrète dans laquelle il a volé des millions de dollars à des gens dangereux juste avant de mourir. Ces personnes pensent que Joe sait où est leur argent. Une confrontation sanglante et violente démarre une chaîne d'événements qui obligent Joe et sa famille proche à sortir de leur vie très ordinaire dans une course contre la mort et contre le temps pour trouver la vérité et les millions.