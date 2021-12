Synopsis de Bel-Air

Le chemin compliqué de Will, des rues de l'ouest de Philadelphie aux grandes villas bien gardées de Bel-Air. La série est un reboot de Fresh Prince of Bel-Air, mais d'un point de vue moins comique, qui plongera dans les conflits, émotions et biais, tout en livrant des clins d'œil ici et là à la série d'origine.