Synopsis de Black Bird

Inspiré de faits réels. Héros de football au lycée, fils d'un policier décoré, Jimmy Keene est condamné à 10 ans dans une prison de sécurité minimale pour trafic de drogue. On lui donne un choix: purger sa peine là où il est sans possibilité de sortir plus tôt, ou intégrer une prison de sécurité maximale pour les fous criminels et se lier d'amitié avec un serial killer suspecté, pour aider la police à retrouver des corps.