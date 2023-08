Synopsis de Black Cake

À la fin des années 1960, une épouse en fuite nommée Covey disparaît dans les vagues au large des côtes de la Jamaïque et on craint qu'elle ne se soit noyée ou qu'elle ne soit une fugitive en fuite pour le meurtre de son mari. Cinquante ans plus tard, en Californie, Eleanor Bennett, une veuve d'une soixantaine d'années, perd sa bataille contre le cancer, laissant à ses deux anciens enfants une clé USB contenant des histoires inédites sur son voyage des Caraïbes à l'Amérique. Ces histoires, racontées par Eleanor, choquent ses enfants et remettent en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'origine de leur famille.