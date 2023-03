Synopsis de Citadel

Il y a huit ans Citadel, une agence d'espionnage globale et indépendante, a été d"truite par un nouveau syndicat, Manticore. Avec leurs mémoires effacées, les agents d'élite Mason Kane et Nadia Sinh ont réussi à s'en sortir vivants de justesse. Huit ans plus tard, l'ancien collègue de Mason, Bernard Olic, lui demande de l'aide pour empêcher Manticore d'établir un nouvel ordre mondial.