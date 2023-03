Synopsis de Class of ’09

Un groupe d'agents du FBI, diplômé de Quantico en 2009, sont réunis par la mort d'un ami mutuel. La série, qui s'étale sur trois décennies et racontée à travers trois timelines qui s'entrelacent, examine la nature de la justice, de l'humanité et des choix que l'on fait, qui déterminent nos vies et notre héritage.