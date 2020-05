Synopsis de Crazy Talented

Les super-héros les plus puissants du monde tentent d’empêcher la menace la plus dévastatrice au monde: des armes aliens tombant entre de mauvaises mains et anéantissant la vie telle que nous la connaissons. Au moins c'est ce qu'on leur a dit. Les patients d’un service psychiatrique sont convaincus par un leader charismatique que leurs défauts sont en fait des « talents » extraordinaires. Il est clairement fou. Mais le fait que ce soit fou ne veut pas dire que ce n’est pas vrai.