Synopsis de Cruel Intentions

Deux demi frères et sœurs sans pitié font tout ce qui est en leur pouvoir pour rester à la tête de leurs fraternité et sororité dans leur université. Après un incident de bizutage brutal qui remet en question l'existence du système dont ils sont à la tête, ils feront tout pour préserver leur pouvoir et leur réputation... y-compris séduire la fille du vice-président des Etats-Unis.