Synopsis de Delilah (2021)

Delilah Connolly est une avocate entêtée et hautement raisonnée qui vit à Charlotte, en Caroline du Nord. Elle fait de son mieux pour élever seule deux enfants et garder ses liens avec sa famille, ses amis et sa foi solides, tout en recherchant sans cesse justice pour ceux qui en ont le plus besoin, à une époque où les riches et puissants de Charlotte et au-delà feront tout pour l'arrêter.