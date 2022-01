Synopsis de Diabolical

Spin-off anthologique, qui raconte les histoires encore jamais vues dans l'univers de The Boys, grâce aux "esprits les plus brillants du divertissement aujourd'hui", dont wkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer and Ilana Glazer, Evan Goldberg and Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland and Ben Bayouth, Andy Samberg, et Aisha Tyler.