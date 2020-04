Synopsis de Diary of a Future President

Elena est une fille cubano-américaine de 12 ans qui fréquente le collège et doit se frayer un chemin à travers les pressions personnelles et sociales de l'adolescence. Racontée à travers la narration d'Elena telle qu'elle est écrite dans son journal, la série suit les événements quotidiens de sa vie et ses interactions avec ses amis et sa famille. Elle vit avec son frère aîné, Bobby; et sa mère, Gabi, qui développe une nouvelle relation avec Sam, un avocat de son cabinet. Elena a un fort désir de devenir présidente des États-Unis, ce qui est rendu visible par le biais de flashforwards à sa campagne politique à l'âge adulte.