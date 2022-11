Synopsis de Echo 3

Amber Chesborough, une brillante chercheuse, disparaît aux abords de la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Son frère et son mari, tous deux soldats des forces spéciales de l'armée américaine, font tout pour la retrouver, dans un contexte de guérilla, et découvrent que celle qu'ils aiment pourrait dissimuler un secret.