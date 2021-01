Synopsis de Everyone Is Doing Great

Seth et Jeremy ont connu un succès relatif de « Eternal », un drame télévisé vampire à succès. Cinq ans après la fin de leur émission, ils s'appuient l'un sur l'autre alors qu'ils luttent pour retrouver leur niveau antérieur de succès et de pertinence, naviguant maladroitement dans les périls de la vie et de l'amour au milieu d'une maturité douloureuse et humoristique.