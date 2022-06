Synopsis de Everything I Know About Love

Dans une colocation à Londres en 2012 Maggie, Birdy et leurs copines de fac Amara et Nell plongent dans les mauvais rendez-vous amoureux, les peines de cœur et l'humiliation, ce qui pose la question: est-ce que l'amour platonique peut survivre à l'amour romantique quand on grandit ?