Synopsis de Firefly Lane

L'histoire de Tully et Kate, deux amis improbables, de leur rencontre en tant que préadolescents de 1974 à nos jours. Kate, l'introvertie, et Tully, la fille la plus cool de l'école, forment un lien qui survit à chaque étape de leur vie, menant à une tragédie dans le présent.