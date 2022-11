Synopsis de Found

Chaque année, plus de 600 000 personnes sont portées disparues aux Etats-Unis. Plus de la moitié d'entre eux sont des personnes de couleur que le pays semble oublier. Gaby Mosely, spécialiste des relations publiques qui a fait partie de ces disparus et son équipe, font maintenant en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un pour rechercher ces personnes disparues. Mais elle cache aussi un secret...