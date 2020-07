Synopsis de Gangs of London

Pendant 20 ans, Finn Wallace a été le criminel le plus puissant de Londres. Des milliards de livres coulaient chaque année dans son organisation. Mais maintenant, il est mort - et personne ne sait qui a ordonné le coup. Avec des rivaux partout, c’est à l’impulsif Sean Wallace, avec l’aide de la famille Dumani dirigée par Ed Dumani, de prendre la place de son père. Si la situation n'était pas déjà suffisamment dangereuse, la prise de pouvoir de Sean provoque des ondulations dans le monde du crime international. Peut-être que le seul homme qui pourrait l'aider et être son allié est Elliot Finch, qui jusqu'à présent a été l'un des perdants de la vie avec un mystérieux intérêt pour la famille Wallace. Mais alors que le vent du destin souffle, Elliot se retrouve transporté dans les rouages ​​de la plus grande organisation criminelle de Londres.