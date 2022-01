Synopsis de Griselda

La vie de Griselda Blanco, qui a créé l'un des cartels les plus profitables de l'Histoire. Mère dévouée, le mélange mortel de charme et de sauvagerie insoupçonnée l'a aidée à naviguer entre famile et business, la menant à être majoritairement connue sous le nom de "Black Widow".