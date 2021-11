Synopsis de Harlem

Quatre meilleures amies, élégantes et ambitieuses à Harlem, New York : une étoile montante professeure qui lutte pour faire de la place à sa vie amoureuse ; une entrepreneure dans la technologie avisée qui sort toujours avec quelqu'un de nouveau ; une chanteuse sans filtre ; et une créatrice de mode romantique désespérée. Ensemble, elles passent à la phase suivante de leur carrière, de leurs relations et de leurs rêves de grande ville.