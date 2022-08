Synopsis de High School

Basée sur le mémoire best-seller de Tegan et Sara Quin, la série propose une histoire de quête d'identité, un voyage rendu plus compliqué encore avec une jumelle qui traverse les mêmes crises d'identité que soi. Raconté sur fond des années 90, dans la culture grunge et rave, la série se balance entre parallèles et souvenirs distordus de jumelles grandissant ensemble.