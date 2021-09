Synopsis de How I Met Your Father

Dans un avenir proche, Sophie raconte à son fils l'histoire de sa rencontre avec son père : une histoire qui nous catapulte en 2021 où Sophie et son groupe d'amis très unis sont en train de découvrir qui ils sont, ce qu'ils veulent de la vie et comment tomber amoureux à l'ère des applications de rencontres et des options illimitées.