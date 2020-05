Synopsis de I May Destroy You

Après le triomphe d'un écrit qui a été acclamé sur Internet, Arabella Essiuedu - facilement distraite, sans engagement et insouciante - se retrouve être la « voix de sa génération », avec un agent, une commande de livre et beaucoup de pression. Après avoir été agressée sexuellement dans une boîte de nuit, sa vie change de façon irréversible et Arabella est obligée de tout réévaluer : sa carrière, ses amis, même sa famille. Alors qu'Arabella peine à comprendre ce qui s'est passé, elle commence un voyage de découverte de soi.