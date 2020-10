Synopsis de Industry

Dans le monde acharné de la finance internationale, un groupe de jeunes diplômés concourent pour un nombre limité de postes permanents dans une grande banque d'investissement à Londres. Les frontières entre collègue, ami, amant et ennemi s'estompent rapidement alors qu'ils s'imprègnent d'une culture d'entreprise définie autant par le sexe, la drogue et l'ego que par les transactions et les dividendes.