Synopsis de Je te promets

Le jour de l’élection de François Mitterrand, le 10 mai 1981, Paul et sa femme Florence donnent naissance à des triplés, mais tout ne se passe pas comme prévu. Presque 40 ans plus tard, deux d'entre eux, Maud et Michael, sont adultes mais galèrent dans leurs vies. Maud est une jeune femme en surpoids, qui n'arrive pas à maigrir et cherche un sens à sa vie. Michael, footballeur à l’Olympique de Marseille mais voit sa carrière stoppée après un incident malheureux. Quant au troisième membre de la fratie, Mathis, est un trader comblé…