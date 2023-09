Synopsis de John Carpenter's Suburban Screams

Série d'anthologies d'horreur non scénarisées qui brise les genres et qui est sortie de l'esprit du légendaire réalisateur, scénariste et producteur John Carpenter. La série explore les sombres secrets et le mal indescriptible qui se cachent parfois sous la surface des rues ensoleillées, des pelouses bien entretenues et des voisins amicaux des banlieues. Chaque épisode se concentre sur une véritable histoire de terreur, racontée par les vraies personnes qui l'ont vécue.