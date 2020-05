Synopsis de Kung Fu

Reboot au genre inversé de la série des années 70 avec David Carradine. Une américano-chinoise abandonne l'université et part pour un monastère isolé en Chine. Quand elle revient, elle retrouve sa ville aux mains du crime et de la corruption. Elle décide d'utiliser ses capacités en arts martiaux et ses valeurs Shaolin pour protéger sa communauté et amener les criminels à l justice... tout en cherchant les assassins qui ont tué son mentor Shaolin et est maintenant à sa recherche.