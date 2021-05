Synopsis de La Brea

Quand un énorme gouffre s'ouvre mystérieusement à Los Angeles, il déchire une famille en deux, séparant une mère et son fils de leur père et fille. Quand une partie de la famille se retrouve dans un inexplicable monde primitif, aux côté d'un groupe divers d'étrangers, ils doivent travailler pour survivre et découvrir le mystère du lieu où ils se trouvent et si il existe un chemin pour rentrer chez eux.