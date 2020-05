Synopsis de Last Summer

Un thriller non conventionnel qui se déroule sur trois étés - de 1993 à 1995 - dans une petite ville du Texas. Une belle adolescente populaire, Kate, est enlevée et, apparemment sans rapport, une fille, Jeanette, passe pendant 3 ans, d'une douce et maladroite jeune fille à la fille la plus populaire de la ville pour finalement devenir la personne la plus méprisée d'Amérique.