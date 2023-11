Synopsis de Monsieur Spade

Nous sommes en 1963 et le légendaire détective Sam Spade profite de sa retraite dans le sud de la France. Contrairement à ses années de détective privé à San Francisco, la vie de Spade à Bozouls est paisible et tranquille. Mais la rumeur du retour de son ancien adversaire va tout changer. Six religieuses bien-aimées ont été brutalement assassinées au couvent local. Alors que la ville est en deuil, des secrets émergent et de nouvelles pistes sont établies. Spade apprend que les meurtres sont en quelque sorte liés à un enfant mystérieux censé posséder de grands pouvoirs.