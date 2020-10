Synopsis de Moonbase 8

Dans le désert isolé de Winslow, en Arizona, au Moon Base Simulator de la NASA, les astronautes enthousiastes Skip, Rook et leur chef Cap, tentent de se qualifier pour leur première mission lunaire. Tout en travaillant vigoureusement pour compléter leur formation, une série de circonstances inattendues oblige les astronautes à remettre en question leur propre santé mentale, leur confiance mutuelle et s’ils sont ou non faits pour voyager dans l’espace.