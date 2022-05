Synopsis de Ms. Marvel

Kamala Khan est une Pakistanaise-Américaine de 16 ans qui grandit à Jersey City. Grande étudiante, joueuse passionnée et scribe de fan-fiction vorace, elle a une affinité particulière pour les super-héros, en particulier Captain Marvel. Mais Kamala a du mal à s'intégrer à la maison et à l'école, du moins jusqu'à ce qu'elle obtienne des super pouvoirs comme les héros qu'elle a toujours admirés. La vie est plus facile avec des super pouvoirs, n'est-ce pas ?