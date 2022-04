Synopsis de Night Sky

Irene et Franklin York, un couple, ont découvert il y a des années une chambre enterrée dans leur jardin, qui mène à une planète étrange et désertée. Ils ont gardé le secret jusque là, mais tout change quand une jeune homme énigmatique entre dans leurs vies. Et la chambre qu'ils croyaient si bien connaitre se révèle être beaucoup plus que ce qu'ils auraient pu imaginer.