Synopsis de Ragdoll

Six personnes ont été assassinées, démembrées et cousues sous la forme d'un corps grotesque - surnommé le « Ragdoll ». Le DS Nathan Wolf, récemment réintégré au Met de Londres, est affecté à l'affaire choquante ; son meilleur ami et patron, DI Emily Baxter; et la nouvelle recrue de l'unité, DC Lake Edmunds. Le "Ragdoll Killer" se moque de la police en leur envoyant une liste de ses prochaines victimes, avec le nom de Wolf parmi eux. Et avec ces victimes à protéger, nos héros font bientôt l'objet d'un examen public intense.