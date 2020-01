Synopsis de Ragnarok

Dans la petite ville fictive d'Edda, la majorité des gens est obligée de réagir aux changements climatiques. Les calottes glaciaires fondent à un rythme que personne n'avait prévu. Les gens traversent de longues périodes de sécheresse. Les hivers sont trop chauds. De plus en plus fréquemment, les gens subissent des éclats de froid extrêmes. Dans tous les cas, ils vivent des conditions météorologiques extrêmes. Le monde change et certains pourraient prétendre que nous nous dirigeons vers un nouveau Ragnarok. A moins que quelqu'un n'intervienne à temps.