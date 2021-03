Synopsis de Rebel (2021)

Inspirée par la vie de l'activiste Erin Brockovich, la série se concentre sur Annie « Rebel » Bello, avocate en col bleu sans diplôme en droit - une femme drôle, désordonnée, brillante et intrépide qui se soucie désespérément des causes pour lesquelles elle se bat et des gens qu'elle aime. Lorsque Rebel s'applique à un combat auquel elle croit, elle gagnera à presque n'importe quel prix.