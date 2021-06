Synopsis de Schmigadoon!

Parodie des comédies musicales des années Melissa et Josh, un couple qui voyage avec leurs sac à dos, se retrouve coincée dans la ville de Schmigadoon, une ville magique remplie d'habitants chantant et dansant, et ils apprennent qu'ils ne pourront pas partir sans avoir trouvé le vrai amour, ce qu'ils pensaient déjà avoir.