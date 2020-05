Synopsis de Shantaram

Basée sur le livre de Gregory David Roberts. L'histoire de Lin, un homme en fuite d'une prison australienne qui cherche à se perdre dans la ville grouillante de Bombay. Coupé de sa famille et de ses amis par la distance et le destin, il trouve une nouvelle vie dans les bidonvilles, les bars et le monde souterrain de l'Inde.