Synopsis de Single Drunk Female

Un incendie public dans une entreprise médiatique de New York oblige Samantha Fink, une alcoolique dans la vingtaine, à saisir la seule chance qu'elle a de se dégriser et d'éviter la prison : rentrer chez elle avec sa mère autoritaire, Carol. De retour dans le Grand Boston, Samantha recommence sa vie, travaillant à l'épicerie locale tout en étant entourée de tous les déclencheurs qui l'ont fait boire en premier lieu. Confrontée aux vestiges de son ancienne vie, y compris des démêlés avec son parfait ancien meilleur ami, qui sort maintenant avec son ex, Samantha s'engage sur une voie pour dépasser son pire moi et découvrir son meilleur moi. En quelque sorte.