Synopsis de Somebody Somewhere

Sam, une vraie Kansan à la surface, mais, en-dessous de tout, a du mal à s'adapter au moule de sa ville natale. Aux prises avec la perte et l'acceptation, le chant est la grâce salvatrice de Sam et la conduit dans un voyage pour se découvrir elle-même et une communauté d'étrangers qui ne s'intègrent pas mais n'abandonnent pas, montrant que trouver son peuple et trouver sa voix, c'est possible. Partout. Quelque part.