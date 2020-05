Synopsis de Spides

La jeune Nora, de Berlin, se réveille d'un coma après avoir pris une nouvelle drogue et ne se souvient plus de rien. Lorsque les enquêteurs Nique Navar et David Leonhart découvrent que de nombreux adolescents ont disparu dans le cadre de la diffusion du médicament "Bliss", Nora commence à enquêter. Elle découvre un complot inquiétant : les étrangers utilisent la drogue pour utiliser le corps de leurs victimes comme hôtes. Nora s'implique de plus en plus dans les incroyables incidents et se rend compte qu'elle est elle-même la clé de l'invasion extraterrestre qu'elle essaie de combattre.