Synopsis de Still Up

La série suit Lisa, une illustratrice en herbe impulsive et à l'esprit libre dont les questions sur l'avenir de sa fille commencent à la tenir éveillée la nuit, et le journaliste socialement anxieux mais doué Danny. Le couple n'a aucun secret, sauf leurs sentiments l'un pour l'autre, et pendant que le monde dort, ils passent leurs longues nuits à parler bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés.