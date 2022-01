Synopsis de Supernatural Academy

La série raconte l'aventure surnaturelle de sœurs marquées à la naissance. Une sœur jumelle a été élevée dans le monde surnaturel, confiante et populaire. L'autre a été élevé dans le monde des humains, un outsider décalé. Maintenant, elles sont sur le point d'être réunis à la Supernatural Academy, et aucune des deux n'en est ravi. Ces jumelles antagonistes devront apprendre à surmonter leurs différences et à se faire confiance pour se sauver – et sauver le monde !