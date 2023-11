Synopsis de Ted

Nous sommes en 1993 et ​​le moment de gloire de Ted l'ours est passé, le laissant vivre avec son meilleur ami, John Bennett, 16 ans, qui vit dans une maison ouvrière de Boston avec ses parents et son cousin. Ted n’a peut-être pas la meilleure influence sur John, mais en fin de compte, il est prêt à prendre des risques pour aider son ami et sa famille. Prequel des films « Ted ».