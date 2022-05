Synopsis de That ’90s Show

En 1995 Leia, la fille d'Eric et Donna, rend visite à ses grands parents dans le Wisconsin pour l'été. Elle se lie d'amitié avec une nouvelle génération de jeunes de Point Place, sous le regard attentif de Kitty, et celui plus austère de Red. Le motto sexe, drogues & rock'n'roll ne meurt jamais, il change juste de vêtements.