Synopsis de The Buccaneers

Des filles avec de l'argent, des hommes avec du pouvoir. De l'argent neuf, de vieux secrets. Un groupe de jeunes filles américaines aimant s'amuser explose dans la saison londonienne étroitement corsetée des années 1870, déclenchant un choc culturel anglo-américain alors que le pays de la lèvre supérieure raide est infiltré par un mépris rafraîchissant pour des siècles de tradition. Envoyés pour obtenir des maris et des titres, les cœurs des boucaniers sont attachés à bien plus que cela, et dire "oui" n'est que le début...