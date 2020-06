Synopsis de The Comey Rule

Un compte rendu immersif des événements historiquement turbulents entourant l'élection présidentielle de 2016 et ses conséquences, qui ont divisé une nation. Ce biopic en deux parties raconte l'histoire de deux hommes puissants, Comey et Trump, dont les personnalités, l'éthique et la loyauté étonnamment différentes les ont mis sur une trajectoire de collision.